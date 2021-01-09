Sporla motive oluyor...

Neslihan Sabancı, koronavirüs günlerini özel hocası eşliğinde spor yaparak geçiriyor

09 Ocak 2021 Cumartesi

NESLİHAN SABANCI, YASA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI YALÇIN SABANCI'NIN EŞİDİR.

İLHAN, EMİRHAN VE AYSEN SABANCI'NIN ANNESİ OLAN NESLİHAN SABANCI, SPORA İLGİ DUYUYOR

ALIŞVERİŞE DE İLGİSİ OLAN NESLİHAN SABANCI, MODAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR.

DÜNYACA ÜNLÜ MODA MARKALARINDAN GİYİNEN SABANCI, AYNI ZAMANDA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ADINA DÜZENLENEN KERMESLERE KATILARAK DESTEK VERİYOR

NESLİHAN SABANCI

NESLİHAN SABANCI

NESLİHAN SABANCI

NESLİHAN SABANCI

NESLİHAN SABANCI

Sporla motive oluyor...

Neslihan Sabancı, koronavirüs günlerini özel hocası eşliğinde spor yaparak geçiriyor

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