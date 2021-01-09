Sporla motive oluyor...

Avusturya'ya detoksa gitti...

Cemiyet hayatının sevilen ismi Melissa von Faber Castell ve eşi Kont Charles von Faber-Castell, koronavirüs salgınına karşı bağışıklıklarını güçlendirmek ve karantina süresince aldıkları fazla kilolarından kurtulmak için Avusturya’nın ünlü sağlık kliniği Vivamayr'a gitti