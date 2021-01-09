Sporla motive oluyor...

NESLİHAN SABANCI, YASA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI YALÇIN SABANCI'NIN EŞİDİR.
İLHAN, EMİRHAN VE AYSEN SABANCI'NIN ANNESİ OLAN NESLİHAN SABANCI, SPORA İLGİ DUYUYOR
ALIŞVERİŞE DE İLGİSİ OLAN NESLİHAN SABANCI, MODAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR.
DÜNYACA ÜNLÜ MODA MARKALARINDAN GİYİNEN SABANCI, AYNI ZAMANDA SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ADINA DÜZENLENEN KERMESLERE KATILARAK DESTEK VERİYOR
NESLİHAN SABANCI
Neslihan Sabancı, koronavirüs günlerini özel hocası eşliğinde spor yaparak geçiriyor
Ahu Orakçıoğlu
Şirin Yalçın
Sanem Tezman
Begüm Şen
Aylin Saruhan
Ümit Boyner
Aslışah Alkoçlar, nisan ayından beri aşk yaşadığı iş insanı Kaan Demirağ ile dün akşam evlilik yolunda ilk adımı attı.
Cemiyet hayatının sevilen ismi Melissa von Faber Castell ve eşi Kont Charles von Faber-Castell, koronavirüs salgınına karşı bağışıklıklarını
güçlendirmek ve karantina süresince aldıkları fazla kilolarından kurtulmak için Avusturya’nın ünlü sağlık kliniği Vivamayr'a gitti