Baba-oğul iş başında...

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Nezih Barut ve İbrahim Barut şirkette bir araya geldi.

08 Ocak 2021 Cuma

NEZİH, İBRAHİM BARUT

İBRAHİM BARUT

İŞ İNSANI NEZİH BARUT ABDİ İBRAHİM YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR.

BERRAK BARUT İLE EVLİ OLAN NEZİH BARUT'UN İBRAHİM VE ALPİN ADINDA İKİ ÇOCUKLARI VAR.

NEZİH BARUT

NEZİH BARUT

NEZİH BARUT

NEZİH BARUT

Baba-oğul iş başında...

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Nezih Barut ve İbrahim Barut şirkette bir araya geldi.

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