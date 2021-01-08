Şen çocukluğunu paylaştı!

Cemiyet hayatının önde gelen simalarından Begüm Şen çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı.

08 Ocak 2021 Cuma

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN BALE YAPARKEN ÇEKİLDİĞİ ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.

BEGÜM ŞEN ALİ VE BENTA ŞEN'İN OĞULLARI ADNAN ŞEN İLE EVLİ.

BEGÜM ŞEN TARZ STİLİYLEDE OLDUKÇA DİKKAT ÇEKİYOR.

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

BEGÜM ŞEN

Şen çocukluğunu paylaştı!

Cemiyet hayatının önde gelen simalarından Begüm Şen çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı.

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