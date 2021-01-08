Şen çocukluğunu paylaştı!

BEGÜM ŞEN
BEGÜM ŞEN BALE YAPARKEN ÇEKİLDİĞİ ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI.
BEGÜM ŞEN ALİ VE BENTA ŞEN'İN OĞULLARI ADNAN ŞEN İLE EVLİ.
BEGÜM ŞEN TARZ STİLİYLEDE OLDUKÇA DİKKAT ÇEKİYOR.
Cemiyet hayatının önde gelen simalarından Begüm Şen çocukluk yıllarına ait fotoğraflarını paylaştı.
Begüm Şen
Aylin Saruhan
Ümit Boyner
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Nezih Barut ve İbrahim Barut şirkette bir araya geldi.
Cemiyet hayatının genç simalarından Hakan Sabancı SosyalBen Vakfı için tasarladığı kıyafetleri tanıttı.
İş insanı Hamdi Akın Bodrum'da bulunan Leleg Mezar Anıtlarını gezdi.
Güzel havaların tadını çıkaran iş ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, Nişantaşı'nda ve Bebek'tetur attı.