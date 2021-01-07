Bebek ve Nişantaşı turu...

SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
İŞ İNSANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU AHU ORAKÇIOĞLU'YLA MUTLU BİR EVLİLİĞİ VAR
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU'NUN ÜÇ ÇOCUĞU VAR
DİLEK HANİF
SERRA TOKAR
Güzel havaların tadını çıkaran iş ve sosyete dünyasının ünlü isimleri, Nişantaşı'nda ve Bebek'tetur attı.
Begüm Şen
Aylin Saruhan
Ümit Boyner
İş insanı Hamdi Akın Bodrum'da bulunan Leleg Mezar Anıtlarını gezdi.
Ediz Elhadef ve eşi Gabriela Elhadef çifti ile Alican Ulusoy ve sevgilisi Hande Subaşı romantik pozlara imza attı.
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melisa ve Mehmet Mutlu oğullarının doğum gününü kutladı.
Sosyetenin ünlü simalarından Elif Dürüst, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.