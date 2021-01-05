İkizlerle doğa yürüyüşü...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif çocuklarıyla birlikte doğada yürüyüş yaptı.

05 Ocak 2021 Salı

HAKAN KOSİF VE EVELİZE KOSİF 2012 YILINDA NİKAH MASASINA OTURDU.

EVELİZE-HAKAN KOSİF ÇİFTİNİN THEO, TAYLAN VE ELİZA ADINDA ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

İkizlerle doğa yürüyüşü...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif çocuklarıyla birlikte doğada yürüyüş yaptı.

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İkizlerle doğa yürüyüşü...

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif çocuklarıyla birlikte doğada yürüyüş yaptı.
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