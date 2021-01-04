Cemiyet hayatının ünlü isimleri Pınar Sabancı ve Melda Kosif Milli Piyango'da devredilen paranın SMA'lı çocuklara bağışlanması için başlantılan kampanyaya destek gösterdi.
04 Ocak 2021 Pazartesi
PINAR SABANCI
GENEL
MELDA KOSİF
GENEL
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
SMA'LI çocuklara destek kampanyası!
Cemiyet hayatının ünlü isimleri Pınar Sabancı ve Melda Kosif Milli Piyango'da devredilen paranın SMA'lı çocuklara bağışlanması için başlantılan kampanyaya destek gösterdi.
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