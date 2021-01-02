Uludağ tatilcileri...

İş ve cemiyet hayatından Ozan-Bahar Şer çifti yılbaşı tatiliyle birlikte soluğu Uludağ'da aldı.

02 Ocak 2021 Cumartesi

OZAN-BAHAR ŞER ÇİFTİ YENİ YILI ULUDAĞ'DA GEÇİRDİ.

OZAN-BAHAR ŞER 

OZAN-BAHAR ŞER 

BAHAR ŞER 

BAHAR ŞER 

BAHAR ŞER 

BAHAR ŞER 

BAHAR ŞER 

Uludağ tatilcileri...

İş ve cemiyet hayatından Ozan-Bahar Şer çifti yılbaşı tatiliyle birlikte soluğu Uludağ'da aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Zarif ve şık...

Begüm Şen

Farklı stil...

Aylin Saruhan
Tarzıyla göz dolduruyor

Ümit Boyner
Tarzıyla göz dolduruyor

Derin Mermerci
Uludağ tatilcileri...

İş ve cemiyet hayatından Ozan-Bahar Şer çifti yılbaşı tatiliyle birlikte soluğu Uludağ'da aldı.
Golf keyfi...

Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar, 2021'in ilk gününü sevgilisi ve dostlarıyla birlikte golf yaparak geçirdi.
Yeni yıla sade kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleriyle bir arada kutladı.
"Herkese mutlu yıllar"

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Carolin Koç, yeni yıl mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Gizlilik Politikası’nı’ inceleyebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ