İş ve cemiyet hayatından Ozan-Bahar Şer çifti yılbaşı tatiliyle birlikte soluğu Uludağ'da aldı.
02 Ocak 2021 Cumartesi
OZAN-BAHAR ŞER ÇİFTİ YENİ YILI ULUDAĞ'DA GEÇİRDİ.
OZAN-BAHAR ŞER
OZAN-BAHAR ŞER
BAHAR ŞER
BAHAR ŞER
BAHAR ŞER
BAHAR ŞER
BAHAR ŞER
Uludağ tatilcileri...
İş ve cemiyet hayatından Ozan-Bahar Şer çifti yılbaşı tatiliyle birlikte soluğu Uludağ'da aldı.
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