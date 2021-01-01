Cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Kosif ve Evelize Kosif yılbaşını ailece kutladı.
01 Ocak 2021 Cuma
HAKAN-EVELİZE, TAYLAN, ELİZA, THEO KOSİF BİRLİKTE YENİ YIL FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.
HAKAN-EVELİZE, TAYLAN,ELİZA,THEO KOSİF
EVELİZE, ELİZA KOSİF
HAKAN, TAYLAN, THEO KOSİF
EVELİZE, ELİZA KOSİF
THEO KOSİF
EVELİZE KOSİF
GENEL
Ailece kutlama...
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Kosif ve Evelize Kosif yılbaşını ailece kutladı.
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