Ailece kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Kosif ve Evelize Kosif yılbaşını ailece kutladı.

01 Ocak 2021 Cuma

HAKAN-EVELİZE, TAYLAN, ELİZA, THEO KOSİF BİRLİKTE YENİ YIL FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ.

HAKAN-EVELİZE, TAYLAN,ELİZA,THEO KOSİF

EVELİZE, ELİZA KOSİF

HAKAN, TAYLAN, THEO KOSİF

EVELİZE, ELİZA KOSİF

THEO KOSİF

EVELİZE KOSİF

GENEL

Ailece kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Kosif ve Evelize Kosif yılbaşını ailece kutladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Zarif ve şık...

Begüm Şen

Farklı stil...

Aylin Saruhan
Tarzıyla göz dolduruyor

Derin Mermerci
"Herkese mutlu yıllar"

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Carolin Koç, yeni yıl mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ailece kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Kosif ve Evelize Kosif yılbaşını ailece kutladı.
Hoş geldin 2021...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri 2021'i aileleriyle birlikte karşıladı.
Hanımların yılbaşı coşkusu...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri yılbaşı gecesi hazırlıklarını ınstagram hesaplarından paylaştılar.
Kosifler'in yeni yıl yemeği...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Melda Kamhi Kosif ve eşi Sinan Kosif ailece yeni yılı yemek yiyerek kutladılar.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Gizlilik Politikası’nı’ inceleyebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ