Hoş geldin 2021...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri 2021'i aileleriyle birlikte karşıladı.

01 Ocak 2021 Cuma

PINAR SABANCI 2021 YILINI BU KARESİYLE KUTLADI.

NEJDET-EMEL AYAYDIN ÇİFTİ YENİ YILI AİLESİYLE  BİRLİKTE KARŞILADI.

NEJDET-EMEL, YAĞMUR, DORUK AYAYDIN 

ÇİĞDEM KAMER, ÖZNUR YAKIN

BURAK-ÖZNUR YAKIN

BURCU ŞENDİR

BERRİN ZORLU

Hoş geldin 2021...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri 2021'i aileleriyle birlikte karşıladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Zarif ve şık...

Begüm Şen

Farklı stil...

Aylin Saruhan
Tarzıyla göz dolduruyor

Derin Mermerci
"Herkese mutlu yıllar"

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Carolin Koç, yeni yıl mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.
Ailece kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Kosif ve Evelize Kosif yılbaşını ailece kutladı.
Hoş geldin 2021...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri 2021'i aileleriyle birlikte karşıladı.
Hanımların yılbaşı coşkusu...

Cemiyet hayatının ünlü isimleri yılbaşı gecesi hazırlıklarını ınstagram hesaplarından paylaştılar.
Kosifler'in yeni yıl yemeği...

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Melda Kamhi Kosif ve eşi Sinan Kosif ailece yeni yılı yemek yiyerek kutladılar.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Gizlilik Politikası’nı’ inceleyebilirsiniz.

DAHA FAZLA BİLGİ