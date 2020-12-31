Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Gülşah Alkoçlar Uludağ'da Ht Kulüp kameralarına konuştu.
31 Aralık 2020 Perşembe
GÜLŞAH ALKOÇLAR TURİZMCİ İŞ İNSANI ENDER ALKOÇLARLA EVLİ.
GÜLŞAH-ENDER ALKOÇLAR ÇİFTİNİN NESLİŞAH VE ASLIŞAH ADINDA İKİ KIZLARI VAR.
GÜLŞAH-ENDER, ASLIŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH, ASLIŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
"Kızım Aslışah evlilik kararı aldı"
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Gülşah Alkoçlar Uludağ'da Ht Kulüp kameralarına konuştu.
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