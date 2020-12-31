Uludağ'da sakin yılbaşı...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'nin ünlü kış turizm mekanlarını boş bıraktı.

31 Aralık 2020 Perşembe

ÜNLÜ KAYAK PİSTTLERİNİN BULUNDUĞU, KIŞ TURİZMİNİN ÖNEMLİ DURAKLARINDAN BİRİ OLAN ULUDAĞ'DA BU YIL KAR YAĞMADI.

YENİ YIL İÇİN KOYULAN COVID-19 KISITLAMALARI ULUDAĞ'DAKİ OTELLERİ BOŞ BIRAKTI.

ULUDAĞ'IN KALABALIK GÖRÜNTÜSÜNÜN YERİ BOŞ CADDELER ALDI.

ULUDAĞ

ULUDAĞ

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Uludağ'da sakin yılbaşı...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'nin ünlü kış turizm mekanlarını boş bıraktı.

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