Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman yılbaşı öncesi cildine bakım yaptırdı.
28 Aralık 2020 Pazartesi
BAKIMLI OLMAYA HER ZAMAN ÖZEN GÖSTEREN FERYAL GÜLMAN BİR KLİNİKTE CİLT BAKIMI YAPTIRDI.
SOSYETENİN TANINAN SİMALARINDAN FERYAL GÜLMAN STİLİYLE VE ŞIKLIĞIYLA HERKESE İLHAM OLUYOR.
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
Gülman'ın yeni yıl bakımı...
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman yılbaşı öncesi cildine bakım yaptırdı.
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