Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melda ve Sinan Kosif çifti kızlarıyla birlikte mutfağa girdi.
28 Aralık 2020 Pazartesi
MELDA-SİNAN KOSİF ÇİFTİ 2006 YILINDA EVLENDİ.
MELDA VE SİNAN KOSİF'İN MAYLA VE MELİNA ADINDA İKİ KIZI VAR.
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
MELDA-SİNAN KOSİF
Kosifler mutfakta!
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Melda ve Sinan Kosif çifti kızlarıyla birlikte mutfağa girdi.
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