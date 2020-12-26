HACI SABANCI VE NAZLI KAYI ÇİFTİ BURSA'DA AİLE ARASINDA BİR TÖREN DÜZENLEDİ.
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
HACI SABANCI, NAZLI KAYI
Sabancı'dan ilk nişan karesi!
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Hacı Sabancı Nazlı Kayı'yla çekildiği nişan fotoğraflarını paylaştı.
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