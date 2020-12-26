Bebek'te yürüyüş...

Cemiyet hayatının ünlü simaları Bebek caddelerinde objektiflere yakalandılar.

26 Aralık 2020 Cumartesi

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE AYRILAN EDVİNA SPONZA VE İBRAHİM KUTLUAY YENİDEN BARIŞTI.

EDVİNA SPONZA VE ERKEK ARKADAŞI İBRAHİM KUTLUAY SIK SIK CADDELERDE BİRLİKTE SPOR YAPIYOR.

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

EDVİNA SPONZA, İBRAHİM KUTLUAY

İŞ İNSANI İLHAN SABANCI'YLA EVLİ OLAN PINAR SABANCI'NIN ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

PINAR SABANCI

LEVENT KIZIL

LEVENT KIZIL

LEVENT KIZIL

LEVENT KIZIL

Bebek'te yürüyüş...

Cemiyet hayatının ünlü simaları Bebek caddelerinde objektiflere yakalandılar.

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