Yılbaşı öncesi bir araya gelen Sanem Tezman ile yakın arkadaşı Merve Dürüst, evde baş başa mini bir kutlama yaptı
26 Aralık 2020 Cumartesi
PANDEMİ DOLAYISIYLA EVDE KISITLI BİR ZAMAN DİLİMİNDE BİR ARAYA GELEN SANEM TEZMAN İLE MERVE DÜRÜST MİNİ BİR KUTLAMA YAPTI
CEMİYET HAYATININ EN HAVALI İSİMLERİNDEN OLAN SANEM TEZMAN, İŞ İNSANI RALF TEZMAN'LA EVLİ VE BİR OĞLU BULUNUYOR
İZMİR'İN TANINMIŞ AİLELERİNDEN İBRAHİM-ŞEBNEM KARDIÇALI'NIN KIZI OLAN SANEM TEZMAN, SOSYAL MEDYAYI AKTİF KULLANIYOR
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
Yeni yıl öncesi mini kutlama...
Yılbaşı öncesi bir araya gelen Sanem Tezman ile yakın arkadaşı Merve Dürüst, evde baş başa mini bir kutlama yaptı
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