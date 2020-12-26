Burcu Erçil, Kapadokya gezisinin ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşıyor
26 Aralık 2020 Cumartesi
BURCU ERÇİL, TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİNİ BARINDIRAN KAPADOKYA'DA TATİL YAPIYOR.
İŞLERE KISA BİR ARA VEREN BURCU ERÇİL, SOLUĞU KAPADOKYA'DA ALDI.
BURCU ERÇİL
BURCU ERÇİL
BURCU ERÇİL
BURCU ERÇİL
BURCU ERÇİL
BURCU ERÇİL
BURCU ERÇİL
BURCU ERÇİL
BURCU ERÇİL
Erçil'in Kapadokya güncesi...
Burcu Erçil, Kapadokya gezisinin ayrıntılarını sosyal medya hesabından paylaşıyor
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