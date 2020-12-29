2020'nin görkemli davetleri

İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI EŞİ BÜLENT ECZACIBAŞI İLE BİRLİKTE İSTANBUL MODERN SERGİSİNDE.
İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI EŞİ BÜLENT ECZACIBAŞI İLE BİRLİKTE İSTANBUL MODERN SERGİSİNDE.
BÜLENT ECZACIBAŞI
İŞ İNSANI GÜLER SABANCI, SABANCI VAKFI'NIN DÜZENLEDİĞİ DAVETE KATILAN İSİMLER ARASINDA.
GÜLER SABANCI
TUNCAY ÖZİLHAN OĞLU İZZET ÖZİLHAN'LA TÜSİAD 2020 TOPLANTISINA KATILDI.
TUNCAY-EMİNE ÖZİLHAN
ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN EŞİ MURAT COŞKUN'LA BİRLİKTE İSTANBUL MODERN'DE YAPILAN SERGİYİ ZİYARET ETTİ.
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
TÜRKAN SABANCI SABANCI VAKFI'NIN DÜZENLEDİĞİ DAVETTE.
FERYAL GÜLMAN
GÖRKEMLİ DAVETLERDE BOY GÖSTEREN İŞ İNSANI BERRİN YOLERİ ŞIKLIĞIYLA GÖZ DOLDURUYOR.
SUZAN TOPLUSOY
İPEK-ONUR ÖZKAN ÇİFTİ DAVETLERE BİRLİKTE KATILDI.
NİLÜFER BULUT
PERVİN ERSOY
CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN AYŞEGÜL DİNÇKÖK SABANCI VAKFI'NIN DÜZENLEDİĞİ ÖDÜL GECESİNDE YERİNİ ALMIŞTI.
LEYLA ALATON
ENDER MERMERCİ
ALP-SERRA TAŞKENT ÇİFTİ DAVETE BİRLİKTE KATILAN İSİMLERDEN.
CEM KALYONCU
ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU DEĞER ZİRVESİ VE TÜRKİYE'YE DEĞER KATAN MARKALAR ÖDÜL TÖRENİ'NE KATILDI.
BANU ÇARMIKLI
ALEV KOMİLİ VE YASEMİN ALOĞLU SABANCI VAKFI'NIN DÜZENLEDİĞİ DAVETE KATILAN İSİMLER ARASINDA YERLERİNİ ALDILAR.
BEYZA UYANOĞLU
ASLI-BORA PEHLİVANLAR
BURAK-ÖZNUR YAKIN
BURCU HANİF
SİMA LODRİK
DALİA GARİH
DİLEK TÜRKER
EMEK KÜLÜR
FİGEN KIRAL
HÜLYA ELTEMUR
NURİ DEVELİ
ÖZNUR YAKIN
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