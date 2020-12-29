2020'nin görkemli davetleri

2020 yılı iş ve cemiyet hayatınında katıldığı dijital organizasyon ve davetlere ev sahipliği yaptı.

29 Aralık 2020 Salı

İSTANBUL MODERN YÖNETİM KURULU BAŞKANI OYA ECZACIBAŞI EŞİ BÜLENT ECZACIBAŞI İLE BİRLİKTE İSTANBUL MODERN SERGİSİNDE.

BÜLENT ECZACIBAŞI

İŞ İNSANI GÜLER SABANCI, SABANCI VAKFI'NIN DÜZENLEDİĞİ DAVETE KATILAN İSİMLER ARASINDA.

GÜLER SABANCI

TUNCAY ÖZİLHAN OĞLU İZZET ÖZİLHAN'LA TÜSİAD 2020 TOPLANTISINA KATILDI.

TUNCAY-EMİNE ÖZİLHAN

ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN EŞİ MURAT COŞKUN'LA BİRLİKTE İSTANBUL MODERN'DE YAPILAN SERGİYİ ZİYARET ETTİ.

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

TÜRKAN SABANCI SABANCI VAKFI'NIN DÜZENLEDİĞİ DAVETTE.

FERYAL GÜLMAN

GÖRKEMLİ DAVETLERDE BOY GÖSTEREN İŞ İNSANI BERRİN YOLERİ ŞIKLIĞIYLA GÖZ DOLDURUYOR.

SUZAN TOPLUSOY

İPEK-ONUR ÖZKAN ÇİFTİ DAVETLERE BİRLİKTE KATILDI.

NİLÜFER BULUT

PERVİN ERSOY

CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ SİMALARINDAN AYŞEGÜL DİNÇKÖK SABANCI VAKFI'NIN DÜZENLEDİĞİ ÖDÜL GECESİNDE YERİNİ ALMIŞTI.

LEYLA ALATON

ENDER MERMERCİ

ALP-SERRA TAŞKENT ÇİFTİ DAVETE BİRLİKTE KATILAN İSİMLERDEN.

CEM KALYONCU

ORKA HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU DEĞER ZİRVESİ VE TÜRKİYE'YE DEĞER KATAN MARKALAR ÖDÜL TÖRENİ'NE KATILDI.

 

BANU ÇARMIKLI

ALEV KOMİLİ VE YASEMİN ALOĞLU SABANCI VAKFI'NIN DÜZENLEDİĞİ DAVETE KATILAN İSİMLER ARASINDA YERLERİNİ ALDILAR.

BEYZA UYANOĞLU

ASLI-BORA PEHLİVANLAR

BURAK-ÖZNUR YAKIN

BURCU HANİF

SİMA LODRİK

DALİA GARİH

DİLEK TÜRKER

EMEK KÜLÜR

FİGEN KIRAL

HÜLYA ELTEMUR

NURİ DEVELİ

ÖZNUR YAKIN

2020'nin görkemli davetleri

2020 yılı iş ve cemiyet hayatınında katıldığı dijital organizasyon ve davetlere ev sahipliği yaptı.

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