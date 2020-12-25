Mermerci modaseverleri heyecanlandırdı!

Stiliyle her zaman ilham kaynağı olan Derin Mermerci yaptığı paylaşımla modaseverleri heyecanlandırdı.

25 Aralık 2020 Cuma

DERİN MERMERCİ 27 EYLÜL 2013 TARİHİNDE CEM AYDIN İLE EVLENDİ.

TEMMUZ 2015'TE İKİZ KIZLARI LAL VE MİLAYI KUCAKLARINA ALAN DERİN MERMERCİ VE CEM AYDIN ÇİFTİ 4 RALIK 2019'DA AYRILDI.

DERİN MERMERCİ STİLİYLE MODASEVERLERE İLHAM OLUYOR.

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

DERİN MERMERCİ

Mermerci modaseverleri heyecanlandırdı!

Stiliyle her zaman ilham kaynağı olan Derin Mermerci yaptığı paylaşımla modaseverleri heyecanlandırdı.

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