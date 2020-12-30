2020'de aramızdan ayrılanlar

2020 yılında aramızdan ayrılan Süleyman Toplusoy, Suna Kıraç, Nermin Çarmıklı, Güler Yiğit, Jak Kamhi ve Mesut Yılmaz tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

30 Aralık 2020 Çarşamba

72 YAŞINDA ARAMIZDAN AYRILAN ESKİ BAŞBAKANLARDAN MESUT YILMAZ, KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

EKİM AYINDA HAYATINI KAYBEDEN MESUT YILMAZ'IN CENAZE TÖRENİNE, SİYASET, İŞ, SANAT VE CEMİYET DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA ÖNEMLİ İSİM KATILMIŞTI.

SÜLEYMAN TOPLUSOY, ŞUBAT AYINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONRASI HAYATA VEDA ETTİ...  

ÜÇ KIZI OLAN SÜLEYMAN TOPLUSOY, İPEK TOPLUSOY İLE EVLİYDİ

59 YAŞINDA OLAN SÜLEYMAN TOPLUSOY'UN MUHARREM VE TURGUT İSMİNDE İKİ AĞABEYİ BULUNUYOR

SÜLEYMAN-İPEK TOPLUSOY

SÜLEYMAN-İPEK TOPLUSOY

SÜLEYMAN-İPEK TOPLUSOY

MERHUM İŞ İNSANI VEHBİ KOÇ'UN KIZI, KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ SUNA KIRAÇ, EYLÜL AYINDA VEFAT ETTİ. 

ALS HASTALIĞIYLA UZUN YILLAR MÜCADELE EDEN SUNA KIRAÇ, 79 YAŞINDAYDI.

VİZYONER VE ÖNCÜ KİŞİLİĞİYLE BİLİNEN SUNA KIRAÇ, TÜRKİYE'YE KATKILARINDAN DOLAYI SAYISIZ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

SUNA KIRAÇ

SUNA KIRAÇ

SUNA KIRAÇ

SUNA KIRAÇ

SUNA KIRAÇ

TÜRKİYE'DEKİ BİRÇOK EV ALETİNİ VE BEYAZ EŞYANIN İLK ÜRETİCİSİ OLAN JAK KAMHİ, EYLÜL AYINDA ARAMIZDAN AYRILDI.  

95 YAŞINDA VEFAT EDEN JAK KAMHİ, ALARKO HOLDİNG'İN KURUCU ORTAĞIYDI

YAHUDİ BİR AİLENİN ÇOCUĞU OLARAK DÜNYAYA GELEN KAMHİ, İSTANBUL'DA DOĞDU VE SAINT MICHEL LİSESİ'NDEN SONRA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'NDEN MEZUN OLDU.

JAK KAMHİ

JAK KAMHİ

JAK KAMHİ

JAK KAMHİ

2020'de aramızdan ayrılanlar

2020 yılında aramızdan ayrılan Süleyman Toplusoy, Suna Kıraç, Nermin Çarmıklı, Güler Yiğit, Jak Kamhi ve Mesut Yılmaz tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

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