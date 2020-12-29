2020'de anne olanlar

İŞ KADINI PELİN AKIN ÖZALP VE CEM BAVER ÖZALP 2016 YILINDA DÜNYA EVİNE GİRDİ.
İŞ KADINI PELİN AKIN ÖZALP VE CEM BAVER ÖZALP 2016 YILINDA DÜNYA EVİNE GİRDİ.
BAŞARILI İŞ İNSANI PELİN AKIN ÖZALP VE CEM BAVER ÖZALP ÇİFTİ TEMMUZ AYINDA BEBEK BEKLEDİKLERİNİN MÜJDESİNİ VERDİ.
PELİN AKIN ÖZALP'IN OĞULLARI 18 EYLÜL'DE DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI.
HAKAN KOSİF VE EVELİZE KOSİF İKİNCİ ÇOCUK MÜJDESİNİ İKİZ BEBEK HABERİYLE ALDI.
THEO ADINDA BİR OĞULLARI BULUNAN EVELİZE KOSİF VE HAKAN KOSİF'İN İKİZLERİ TAYLAN VE ELİZA 30 OCAK'TA DÜNYAYA GÖZLERİNİ AÇTI.
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
İŞ İNSANI BUĞRA TOPLUSOY'LA EVLENEREK AMERİKADA YAŞAYAN CEYDA ATEŞ TOPLUSOY 30 MAYIS'TA BEBEKLERİ OLACAKLARINI DUYURDU.
BUĞRA VE CEYDA ATEŞ TOPLUSOY ÇİFTİNİN İLK ÇOCUKLARI TALYA'YA 26 KASIM'DA DÜNYAYA GELDİ.
CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
OYUNCU MERT FIRAT İLE İŞ İNSANI ÖNDER FIRAT'IN KIZI İDİL FIRAT 5 AYLIK İLİŞKİLERİNİN ARDINDAN 2018 YILINDA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU.
EKİM AYINDA BEBEK BEKLEDİKLERİNİ DUYURAN ÇİFTİN SEYHAN MİA ADINDA BİR KIZI OLDU.
İDİL-MERT FIRAT
İPEK KÖSE 3. KEZ ANNE OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI.
İPEK KÖSE ÖZEL BİR HASTANEDE 29 TEMMUZ'DA OĞLU EREN BERK'İ DÜNYAYA GETİRDİ.
İPEK KÖSE
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