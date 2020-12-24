BERRİN VE OLGUN ZORLU'NUN BERKUN VE BERKİN ADINDA İKİ OĞLU VAR.
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN-OLGUN ZORLU
BERRİN-OLGUN ZORLU
Zorlu'dan duygusal kutlama...
Berrin Zorlu, oğlu Berkin'in yeni yaşını duygusal bir yazıyla kutladı
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