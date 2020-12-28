2020'de evlenenler

2020'de mutluluğu yakalayan iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, nikah masasına oturarak mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar.

28 Aralık 2020 Pazartesi

ELİF BOYNER-CİHAN AYGER ÇİFTİ, 2020'NİN ŞUBAT AYINDA CEM BOYNER'İN KANLICA'DAKİ EVİNDE DÜNYA EVİNE GİRDİ.

ELİF BOYNER ÖZGÜR MASUR İMZALI SADE BİR GELİNLİK GİYERKEN, CİHAN AYGER BEYMEN MARKA BİR SMOKİN TERCİH ETTİ.

ELİF BOYNER-CİHAN AYGER'İN DÜĞÜN TÖRENİNE AİLE ÜYELERİ KATILDI.

ELİF BOYNER

ELİF BOYNER-CİHAN AYGER

ELİF BOYNER-CİHAN AYGER

ELİF BOYNER-CİHAN AYGER

AYŞE BOYNER-CEM TELVİ ÇİFTİ İSE 2020'NİN EKİM AYINDA AYVALIK'TA YAKIN AİLE ÜYELERİNİN KATILDIĞI BİR TÖRENLE EVLENDİ.

AYŞE BOYNER AYVALIK'TA İKİNCİ DÜĞÜNLERİNİ YAPARAK AİLE ARASINDA KUTLAMA YAPTI.

AYŞE BOYNER-CEM TELVİ

MUTLU BİRLİKTELİKLERİNİ RESMİYETE DÖKEN TUĞÇE EYİLİK VE EKREM VARDAR, 2020 AĞUSTOS'TA BODRUM'DA NİKAH MASASINA OTURDULAR.

TUĞÇE EYLİK-EKREM VARDAR

TUĞÇE EYLİK-EKREM VARDAR

İŞ İNSANI EFE DURU İLE MELİS SÜT İSTANBUL'DA DÜZENLENEN VE CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİNİNDE KATILDIĞI BİR TÖRENLE EVLENDİ.

YUSUF YAZDAN-MİRAY GÜRBEY ÇİFTİ 2020 ŞUBAT'INDA NİKAH MASASINA OTURDU.

2020'de evlenenler

2020'de mutluluğu yakalayan iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, nikah masasına oturarak mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar.

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