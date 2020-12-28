İŞ İNSANI EFE DURU İLE MELİS SÜT İSTANBUL'DA DÜZENLENEN VE CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİNİNDE KATILDIĞI BİR TÖRENLE EVLENDİ.
YUSUF YAZDAN-MİRAY GÜRBEY ÇİFTİ 2020 ŞUBAT'INDA NİKAH MASASINA OTURDU.
2020'de evlenenler
2020'de mutluluğu yakalayan iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, nikah masasına oturarak mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırdılar.
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