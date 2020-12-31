2020'de yaza damga vuranlar

ELİF DÜRÜST YAZ AYLARINI BODRUMDA GEÇİRDİ.
ELİF DÜRÜST YAZ AYLARINI BODRUMDA GEÇİRDİ.
SIK SIK DENİZE GİREN ELİF DÜRÜST'ÜN DÜZGÜN FİZİĞİ DİKKATLARİ ÜZERİNE ÇEKTİ.
ELİF DÜRÜST
SICAK HAVALARIN TADINI EGE'DE DEMİRLİ TEKNELERİNDE ÇIKARTAN YASEMİN ÖZİLHAN, AİLECE TATİL YAPTI.
YASEMİN ÖZİLHAN'IN TEKNEDE EŞİ İZZET ÖZİLHAN'A VERDİĞİ POZLAR ÇOK KONUŞULDU.
YASEMİN ÖZİLHAN
FİT ANNE SANEM TEZMAN İSE BİKİNİSİYLE TEKNEDE OBJEKTİFLERE YAKALANDI.
SANEM TEZMAN YAZI EGE'DE GEÇİRDİ.
CHARLES VON FABER CASTELL İLE MUTLUĞU BİR EVLİLİĞİ OLAN MELİSA VON FABER CASTELL YAZ AYLARINI AİLESİYLE BİR ARADA GEÇİRDİ.
MELİSA VON FABER CASTELL
MELİSA VON FABER CASTELL
SELİN ÖZTARHAN ZAMANININ ÇOĞUNU İSKELEDE GÜNEŞLENEREK GEÇİRDİ.
SELİN ÖZTARHAN
SELİN ÖZTARHAN
AYLİN KOÇ YAKIN ARKADAŞLARIYLA TATİLE ÇIKTI.
AYLİN KOÇ GÜN BOYU İSKELEDE ARKADAŞLARIYLA SOHBET EDİP DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARTTI.
DERİN MERMERCİ YAZ TATİLİNİ ERKEK ARKADAŞI MURAT ASLAN VE KIZLARIYLA BİR ARADA GEÇİRDİ.
DERİN MERMERCİ FİT VÜCUDUYLA PLAJLARIN GÖZDESİ OLDU.
GABRİELA ELHADEF TEKNEDE PAREOSU VE BİKİNİSİYLE UYUM İÇİNDEYDİ.
GABRİELA ELHADEF
GABRİELA ELHADEF
MELİSA TAPAN YAZ TATLİNİ SEVGİLİSİ VE ARDAŞALARIYLA BİRLİKTE GEÇİRDİ.
SOSYETENİN GENÇ İSİMLERİNDEN MELİSA TAPAN KUSURSUZ FİZİĞİYLE GÖZ DOLDURDU.
MELİSA TAPAN
ÜÇ ÇOCUK ANNESİ PINAR SABANCI TATİLİNİ DENİZ KENARINDA GEÇİREN İSİMLERİNDEN OLDU.
İSKELEDE DİNLENEN PINAR SABANCI KEYİFLİ BİR YAZ TATİLİ YAPTI.
ZEYNEP ÇARMIKLI
ZEYNEP ÇARMIKLI İSKELEDE DENİZİN VE GÜNEŞİN ÇIKARDI.
ZEYNEP ÇARMIKLI
AYLİN SARUHAN
AYLİN SARUHAN
AYLİN SARUHAN
HANDE DEMİR KENDİ İSMİNİ VERDİĞİ TEKNESİ 'HANDE'DE ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE TATİL YAPTI.
ÇOCUKLARIYLA TEKNEDEN ATLAYARAK YÜZEN HANDE DEMİR SİYAH MAYOSUYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ.
HANDE DEMİR
YAZ TATİLİ BOYUNCA BRONZLAŞAN ŞEBNEM ÇAPA BODRUM'DA EŞİYLE BİRLİKTE TATİL YAPTI.
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
YASEMİN ALOĞLU
YASEMİN ALOĞLU
BİLGÜN DERELİ
BİLGÜN DERELİ
DİLEK HANİF, SERNUR ÇİFÇİ
DİLEK HANİF, SERNUR ÇİFÇİ
ESRA CİVELEK
ESRA CİVELEK
ESRA CİVELEK
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