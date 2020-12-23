Cemiyet hayatının ünlü hanımları Bebek caddelerinde objektiflere yakalandılar.
23 Aralık 2020 Çarşamba
SAĞLIKLI BESLENMEYE VE SPOR YAPMAYA ÖZEN GÖSTEREN EDVİNA SPONZA SEVGİLİSİ İBRAHİM KUTLUAY İLE SIK SIK YÜRÜYÜŞE ÇIKIYOR.
EBRU AKEL TEMMUZ AYINDA EŞİ ÖZER SANCAK İLE ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI.
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EDVİNA SPONZA
EBRU AKEL
EBRU AKEL
EBRU AKEL
EBRU AKEL
Bebek ziyaretçileri...
Cemiyet hayatının ünlü hanımları Bebek caddelerinde objektiflere yakalandılar.
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