Cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Kosif ve Evelize Kosif birlikte karaoke yaptı.
23 Aralık 2020 Çarşamba
EVELİZE KOSİF EŞİYLE BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİKLERİ VİDEOLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI.
2012 YILINDA EVLENEN ÇİFTİN THEO, TAYLAN VE ELİZA ADINDA ÜÇ ÇOCUĞU VAR.
HAKAN KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
GENEL
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
HAKAN-EVELİZE KOSİF
Kosifler'in karaoke eğlencesi
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Kosif ve Evelize Kosif birlikte karaoke yaptı.
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