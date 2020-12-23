Kosifler'in karaoke eğlencesi

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Kosif ve Evelize Kosif birlikte karaoke yaptı.

23 Aralık 2020 Çarşamba

EVELİZE KOSİF EŞİYLE BİRLİKTE ŞARKI SÖYLEDİKLERİ VİDEOLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI.

2012 YILINDA EVLENEN ÇİFTİN THEO, TAYLAN VE ELİZA ADINDA ÜÇ ÇOCUĞU VAR.

HAKAN KOSİF

EVELİZE KOSİF

EVELİZE KOSİF

GENEL

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

HAKAN-EVELİZE KOSİF

Kosifler'in karaoke eğlencesi

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Hakan Kosif ve Evelize Kosif birlikte karaoke yaptı.

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