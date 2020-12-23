Gönüllü model...

Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, sosyal medyada aktif olarak yer alarak kreasyonlarını sergiliyor

23 Aralık 2020 Çarşamba

İŞ İNSANI VE TASARIMCI AYŞE BOYNER'İN TASARIMLARININ İLHAM KAYNAĞI  'UZAKLAR'.

AYŞE BOYNER, TASARIMLARINI DOĞAL KUMAŞLARDAN ÜRETİYOR.

GÜNDELİK ŞIKLIKTAN İLHAM ALAN AYŞE BOYNER, TASARIMLARI DA KENDİSİ GİBİ SADE..

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Gönüllü model...

Kendi giyim markası için sık sık objektif karşısına geçen Ayşe Boyner, sosyal medyada aktif olarak yer alarak kreasyonlarını sergiliyor

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