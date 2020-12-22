Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Hikmet Albayrak ve eşi Alpin Albayrak oğullarının doğum gününü kutladı.
22 Aralık 2020 Salı
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK ÇİFTİ, 2017 YILINDA MUHTEŞEM BİR DÜĞÜN TÖRENİYLE DÜNYA EVİNE GİRDİ...
HİKMET-ALPİN ALBAYRAK ÇİFTİNİN İKİ OĞLU BULUNUYOR.
GALATASARAY'IN ESKİ YÖNETİCİLERİNDEN ALTUR YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDÜRRAHİM ALBAYRAK'IN OĞLU HİKMET ALBAYRAK, OĞLU KAAN'LA...
HİKMET-ALPİN, KAAN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN, KAAN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN, KAAN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN, KAAN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN, KAAN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN, KAAN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN, KAAN ALBAYRAK
HİKMET-ALPİN, KAAN ALBAYRAK
4. yaş kutlaması...
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Hikmet Albayrak ve eşi Alpin Albayrak oğullarının doğum gününü kutladı.
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