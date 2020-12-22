Koç'tan sanata dijital destek

ARTER’İN PROGRAMINDA SAHNE SANATLARI, KLASİK, ÇAĞDAŞ VE ELEKTRONİK MÜZİK, FİLM, PERFORMANS SANATI VE DİJİTAL SANATLAR GİBİ PEK ÇOK DİSİPLİNİN YENİLİKÇİ ÖRNEKLERİ VE NİTELİKLİ YORUMLARI YER ALIYOR...