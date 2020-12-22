İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ömer M. Koç, Arter'in farklı temalar etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini dijital ortamdan katılımcılarına açıyor.
22 Aralık 2020 Salı
SANATA VE SANATÇIYA HER ZAMAN DESTEK OLAN KOÇ HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖMER KOÇ, DOLAPDERE'DEKİ ARTER GALERİ'Yİ 2019'DA HİZMETE AÇMIŞTI.
YARATICILIĞA, YENİ FİKİRLERE VE SANATÇILARA GEREKEN DEĞERİ VEREN ÖMER KOÇ, ÜLKEMİZDE SANATIN GELİŞİMİNİ SAĞLAYAN ÖNEMLİ İSİMLERDEN
Arter, 1969 yılında kurulan ve 50. kuruluş yıldönümünü kutlayan Vehbi Koç Vakfı bünyesindeki faalİYETLERİNİ, İstiklal Caddesİ'nden sonra Dolapdere'deki yenİ bİnasında sürdÜRÜYOR
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
ÖMER KOÇ
BEYOĞLU'NDAKİ MÜZEDE, ÇAĞDAŞ SANATA DAİR BİRÇOK ÖRNEK SERGİLENİYOR
ARTER’İN PROGRAMINDA SAHNE SANATLARI, KLASİK, ÇAĞDAŞ VE ELEKTRONİK MÜZİK, FİLM, PERFORMANS SANATI VE DİJİTAL SANATLAR GİBİ PEK ÇOK DİSİPLİNİN YENİLİKÇİ ÖRNEKLERİ VE NİTELİKLİ YORUMLARI YER ALIYOR...
GENEL
GENEL
Koç'tan sanata dijital destek
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ömer M. Koç, Arter'in farklı temalar etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerini dijital ortamdan katılımcılarına açıyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve
‘Gizlilik Politikası’nı’ inceleyebilirsiniz.