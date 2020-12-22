ULUSLARARASI BAŞARILARA İMZA ATAN LARA KAMHİ ESERLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.
LARA KAMHİ
LARA KAMHİ
LARA KAMHİ
LARA KAMHİ
LARA KAMHİ
LARA KAMHİ
Yönetmen Kamhi'den uluslararası başarı...
Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi'nin yönetmenliğini üstlendiği "Tutsak" ve "Senden Korktum Ben" klipleri, Varşova ve Chicago'da düzenlenen film festivallerinden ödüllerle döndü.
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