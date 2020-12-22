Yönetmen Kamhi'den uluslararası başarı... Çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi'nin yönetmenliğini üstlendiği "Tutsak" ve "Senden Korktum Ben" klipleri, Varşova ve Chicago'da düzenlenen film festivallerinden ödüllerle döndü.