Benardete'nin markasından dekorasyon önerileri

Rezzan Benardete ve Tayfun Mumcu'nun birlikte kurduğu mobilya markası özel dekorasyon önerilerini ve danışmanlık servisini tanıttı.

22 Aralık 2020 Salı

REZZAN BENARDETE, KENDİ ZEVKİNİ YANSITAN Mobilya MarkasıYLA MERAKLILARIYLA BULUŞUYOR.

 

ZAMANSIZ TASARIMLARIYLA YAKIN ÇEVRESİ VE SEVENLERİNE YAŞAM ALANLARINDA FERAHLIK SAĞLAYAN REZZAN BENARDETE, MOBİLYA ZEVKİNİ BEĞENİYE SUNUYOR.

BENARDETE, kullanıcılarının İHTİYAÇLARI doğrultusunda zamansız ve özgün mekanlar yaratarak İÇ MİMARİ VE DEKORASYON HİZMETİNİ ULAŞILABİLİR KILIYOR.

 

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

REZZAN BENARDETE

REZZAN BENARDETE

REZZAN BENARDETE

REZZAN BENARDETE

REZZAN BENARDETE

REZZAN BENARDETE

REZZAN BENARDETE

REZZAN BENARDETE

Benardete'nin markasından dekorasyon önerileri

Rezzan Benardete ve Tayfun Mumcu'nun birlikte kurduğu mobilya markası özel dekorasyon önerilerini ve danışmanlık servisini tanıttı.

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