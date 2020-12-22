Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci kızlarıyla birlikte mutfağa girdi.
22 Aralık 2020 Salı
DERİN MERMERCİ İKİZ KIZLARI LAL VE MİLA ÇEKİLDİĞİ FOTOĞRAF KARELERİNİ PAYLAŞTI.
DERİN MERMERCİ, KIZLARININ BABALARI CEM AYDIN'LA 2019 YILINDA ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI.
DERİN MERMERCİ, LAL, MİLA AYDIN
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
DERİN MERMERCİ
Kızlarıyla yemek yaptı!
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci kızlarıyla birlikte mutfağa girdi.
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