Aşkları tam gaz devam eden Fikret Orman ve Tuğba Coşkun çifti, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.
21 Aralık 2020 Pazartesi
FİKRET ORMAN, TUBA COŞKUN
FİKRET ORMAN, TUBA COŞKUN
FİKRET ORMAN
FİKRET ORMAN
FİKRET ORMAN
FİKRET ORMAN
FİKRET ORMAN
FİKRET ORMAN
FİKRET ORMAN
FİKRET ORMAN
FİKRET ORMAN
FİKRET ORMAN
Bebek'te keyifli tur...
Aşkları tam gaz devam eden Fikret Orman ve Tuğba Coşkun çifti, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi.
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