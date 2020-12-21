Cemiyet hayatının ünlü simalarından Didem Antebi paylaşımlarıyla normal hayata olan özlemini dile getirdi.
21 Aralık 2020 Pazartesi
DİDEM-İZZET ANTEBİ
DİDEM-İZZET ANTEBİ
DİDEM ANTEBİ
DİDEM ANTEBİ
DİDEM ANTEBİ
DİDEM ANTEBİ
DİDEM ANTEBİ
DİDEM ANTEBİ
DİDEM ANTEBİ
Antebi'nin normal hayat özlemi!
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Didem Antebi paylaşımlarıyla normal hayata olan özlemini dile getirdi.
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