Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, önceki gün gerçekleştirilen dijital törenle Prof. Dr. Filiz Garip ile Prof. Dr. Hatice Altuğ'un oldu.
18 Aralık 2020 Cuma
RAHMİ KOÇ
FİLİZ GARİP
HATİCE ALTUĞ
HATİCE ALTUĞ, FİLİZ GARİP
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
RAHMİ KOÇ
Rahmi Koç Bilim Madalyası sahiplerini buldu
Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, önceki gün gerçekleştirilen dijital törenle Prof. Dr. Filiz Garip ile Prof. Dr. Hatice Altuğ'un oldu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve
‘Gizlilik Politikası’nı’ inceleyebilirsiniz.