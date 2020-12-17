Bettina Machler kızı Pia Yeşil'in doğum gününü yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.
17 Aralık 2020 Perşembe
PİA YEŞİL
BETTINA MACHLER, PİA YEŞİL
BETTINA MACHLER, PİA YEŞİL
PİA YEŞİL
PİA YEŞİL
PİA YEŞİL
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
BETTINA MACHLER
Machler'den kızına duygusal kutlama
Bettina Machler kızı Pia Yeşil'in doğum gününü yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.
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