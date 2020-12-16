Sosyetenin tanınmış simalarından Berrin Yoleri yeni yaşını yakın arkadaşlarının sürpriz paylaşımlarıyla kutladı.
16 Aralık 2020 Çarşamba
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
Sürpriz doğum günü...
Sosyetenin tanınmış simalarından Berrin Yoleri yeni yaşını yakın arkadaşlarının sürpriz paylaşımlarıyla kutladı.
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