Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif sabahın erken saatlerinde doğada yürüyüş yaptı.
15 Aralık 2020 Salı
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
EVELİZE-HAKAN KOSİF
Kosif'in yürüyüş keyfi...
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Evelize Kosif sabahın erken saatlerinde doğada yürüyüş yaptı.
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