Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın'ın ortaklığındaki dekorasyon mağazası, İstinye Park'ta açıldı.
14 Aralık 2020 Pazartesi
ŞİRİN YALÇIN, ROSELLA KARABACAK
GENEL
GENEL
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
ŞİRİN YALÇIN
Özel tasarımlar yeni mağazada
Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın'ın ortaklığındaki dekorasyon mağazası, İstinye Park'ta açıldı.
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