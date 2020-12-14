DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan doğum gününü ailece bir araya gelerek kutladı.
14 Aralık 2020 Pazartesi
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, ARZU SABANCI
GENEL
DEMET SABANCI, PIRIL ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
Sabancı'ya sürpriz kutlama
DEMSA Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan doğum gününü ailece bir araya gelerek kutladı.
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