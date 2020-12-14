Sosyetenin ünlü isimlerinden Feryal Gülman, Zeynep Üstünel ve Etel Baler Koronavirüse karşı aldıkları önlemlerini paylaşarak herkesi kurallara uymaya davet ettiler.
14 Aralık 2020 Pazartesi
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
FERYAL GÜLMAN
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
Sosyetenin 'Koronavirüs' önlemleri...
Sosyetenin ünlü isimlerinden Feryal Gülman, Zeynep Üstünel ve Etel Baler Koronavirüse karşı aldıkları önlemlerini paylaşarak herkesi kurallara uymaya davet ettiler.
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