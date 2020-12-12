Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Karahan Uslu, dijital ortamda gerçekleşen 'Türkiye'de Covid 19 sonrası Kadın İstihdamı'nın Geleceği Paneli'nin moderatörlüğünü üstlendi
12 Aralık 2020 Cumartesi
ZEYNEP KARAHAN USLU, ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
ÜMİT BOYNER
UNESCO'dan beşinci büyük buluşma
Yıldız Sarayı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Karahan Uslu, dijital ortamda gerçekleşen 'Türkiye'de Covid 19 sonrası Kadın İstihdamı'nın Geleceği Paneli'nin moderatörlüğünü üstlendi
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