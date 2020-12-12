ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, genç yeteneklere destek vermeye devam ediyor
12 Aralık 2020 Cumartesi
TARIK KAAN ALKAN, BERRİN YOLERİ
TARIK KAAN ALKAN, BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
BERRİN YOLERİ
ÇEV Sanat'tan genç sanatçılara destek...
ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri, genç yeteneklere destek vermeye devam ediyor
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