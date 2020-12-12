Kısa süre önce erkek arkadaşının evlilik teklifini kabul eden cemiyet hayatının ünlü ismi Aslışah Alkoçlar nişan hazırlığına başladı.
12 Aralık 2020 Cumartesi
ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ
GENEL
ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR
Alkoçlar nişan hazırlığında!
Kısa süre önce erkek arkadaşının evlilik teklifini kabul eden cemiyet hayatının ünlü ismi Aslışah Alkoçlar nişan hazırlığına başladı.
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