Sosyete ve iş dünyasının spor tutkunu isimlerinden Rıfat Elhadef ve Zeynep Üstünel İstanbul'un stresli yaşamından uzaklaşarak güne sporla başladı.
11 Aralık 2020 Cuma
RIFAT ELHADEF
RIFAT ELHADEF
RIFAT ELHADEF
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ZEYNEP ÜSTÜNEL
RIFAT ELHADEF
RIFAT ELHADEF
RIFAT ELHADEF
RIFAT ELHADEF
Spor tutkunları yürüyüşte...
Sosyete ve iş dünyasının spor tutkunu isimlerinden Rıfat Elhadef ve Zeynep Üstünel İstanbul'un stresli yaşamından uzaklaşarak güne sporla başladı.
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