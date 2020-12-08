Cemiyet hayatıının ünlü simaları müdavimi oldukları Bebek caddelerinde kameralara yansıdılar.
08 Aralık 2020 Salı
ASUMAN ŞENER
ASUMAN ŞENER
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
OSMAN ÇARMIKLI
DİLEK HANİF
DİLEK HANİF
DİLEK HANİF
Bebek'te keyifli tur...
Cemiyet hayatıının ünlü simaları müdavimi oldukları Bebek caddelerinde kameralara yansıdılar.
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