Geçtiğimiz günlerde ilk kez annelik duygusunu tadan Ceyda Ateş Toplusoy, eşi Buğra Toplusoy ve kızı Talya ile birlikte yürüyüşe çıktı.
07 Aralık 2020 Pazartesi
CEYDA ATEŞ TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ- BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ- BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ- BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ- BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ- BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ- BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ- BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ- BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ- BUĞRA TOPLUSOY
CEYDA ATEŞ- BUĞRA TOPLUSOY
Ailece yürüyüş keyfi...
Geçtiğimiz günlerde ilk kez annelik duygusunu tadan Ceyda Ateş Toplusoy, eşi Buğra Toplusoy ve kızı Talya ile birlikte yürüyüşe çıktı.
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