Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Demirağ'dan evlilik teklifi aldı.
07 Aralık 2020 Pazartesi
ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR, KAAN DEMİRAĞ
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR
ASLIŞAH ALKOÇLAR
Alkoçlar evliliğe ilk adımı attı!
Sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Kaan Demirağ'dan evlilik teklifi aldı.
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