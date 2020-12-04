Tacir'den yeni sergi...

Ziya Tacir'in "Işığı Aramak" adlı kişisel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

04 Aralık 2020 Cuma

MURAT PİLEVNELİ, ZİYA TACİR, ASLI PAMİR

MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR

ZİYA TACİR

ZİYA TACİR

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

Tacir'den yeni sergi...

Ziya Tacir'in "Işığı Aramak" adlı kişisel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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