Ziya Tacir'in "Işığı Aramak" adlı kişisel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
04 Aralık 2020 Cuma
MURAT PİLEVNELİ, ZİYA TACİR, ASLI PAMİR
MURAT PİLEVNELİ, ASLI PAMİR
ZİYA TACİR
ZİYA TACİR
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Tacir'den yeni sergi...
Ziya Tacir'in "Işığı Aramak" adlı kişisel sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
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