Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy Ankara'da yapımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni'ne katıldılar.
04 Aralık 2020 Cuma
MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY, RECEP TAYYİP ERDOĞAN
MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY, RECEP TAYYİP-EMİNE ERDOĞAN
MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY
MEHMET NURİ-PERVİN ERSOY
GENEL
GENEL
Ersoylar, CSO'nın bina açılışında...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy Ankara'da yapımı tamamlanan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni'ne katıldılar.
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